Радари TruCam на дорогах: скільки порушень зафіксували патрульні

В Україні зафіксували більше 5 тисяч порушень швидкісного режиму за допомогою радарів TruCam за місяць їх використання.

Про це повідомляє Нацполіція.

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Вони результатом задоволені, якщо врахувати, що на всю Україну є лише бзизько 30 радарів. Ще 170 проходять сертифікацію, і невдовзі їх передадуть правоохоронцям.

По мірі проходження повірки буде збільшуватись присутність, ми обовязково будемо поублікувати і кількість і місця де ми використовуємо дані прилади,

– сказвав перший заступник начальника Депертаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Нагадаємо, 8 жовтня українська патрульна поліція повернулася до практики вимірювання швидкості транспортних засобів за допомогою пристроїв TruCam. Правоохоронці опублікували перелік доріг, на яких працюватимуть радари.

Що таке TruCam?Це лазерний портативний пристрій вимірювання швидкості автомобілів, який вироблено в США. Прилад може вимірювати швидкість на відстані до 1200 метрів. TruCam особливий тим, що він обладнаний спеціальною системою шифрування даних. Це означає, що зовнішнє втручання в дані є неможливим – інспектор не може самостійно змінити чи видалити дані, записані на пристрій. Крім того, пристрій містить спеціальний лічильник зафіксованих правопорушень. Тож можна буде легко перевірити, чи всі правопорушники були притягнуті до відповідальності. Пристрої TruCam з’явилися на озброєнні патрульної поліції кілька років тому, проте тоді не мали належної сертифікації.

Дивіться відео про TruCam: