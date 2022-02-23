Это произошло во время выступления нардепа от "Европейской солидарности" Михаила Забродского. Он предложил поаплодировать нашим воинам.
Важно В Украине ввели чрезвычайное положение
Депутаты аплодировали стоя
Забродский попросил нардепов поддержать наших защитников. После этого все присутствовавшие в зале начали стоя аплодировать нашим военным.
Депутаты аплодируют военным: смотрите видео
В Украине ввели чрезвычайное положение
Утром 23 февраля СНБО обратился к Верховной Раде с просьбой ввести чрезвычайное положение по всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей.
Вечером того же дня нардепы собрались на 2 внеочередных заседания. На втором они проголосовали за введение чрезвычайного положения. Это решение поддержали 335 нардепов.
Больше о чрезвычайном положении в выпуске "Такие дела": смотрите видео