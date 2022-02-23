Это произошло во время выступления нардепа от "Европейской солидарности" Михаила Забродского. Он предложил поаплодировать нашим воинам.

Важно В Украине ввели чрезвычайное положение

Депутаты аплодировали стоя

Забродский попросил нардепов поддержать наших защитников. После этого все присутствовавшие в зале начали стоя аплодировать нашим военным.

Депутаты аплодируют военным: смотрите видео

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, поэтому мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.

Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ

В Украине ввели чрезвычайное положение

Утром 23 февраля СНБО обратился к Верховной Раде с просьбой ввести чрезвычайное положение по всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей.

Вечером того же дня нардепы собрались на 2 внеочередных заседания. На втором они проголосовали за введение чрезвычайного положения. Это решение поддержали 335 нардепов.

Больше о чрезвычайном положении в выпуске "Такие дела": смотрите видео