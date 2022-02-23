Це трапилося під час виступу нардепа від "Європейської солідарності" Михайла Забродського. Він запропонував поаплодувати нашим воїнам.

Важливо Рада ввела надзвичайний стан на всій території України

Депутати аплодували стоячи

Забродський попросив нардепів привітати та підтримати наших захисників. Після цього усі присутні в залі почали стоячи аплодувати нашим військовим.

Депутати аплодують військовим: дивіться відео

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, тому ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.

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В Україні ввели надзвичайний стан

Уранці 23 лютого РНБО звернулася до Верховної Ради з проханням ввести надзвичайний стан по території України, крім Донецької та Луганської областей.

Увечері того ж дня нардепи зібралися на 2 позачергові засідання. На другому вони проголосували за введення надзвичайного стану. Це рішення підтримали 335 нардепів.

Більше про надзвичайний стан у випуску "Такі справи": дивіться відео