Такие изменения анонсировал глава Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

Важно ФЛП зарегистрировали более 200 тысяч кассовых аппаратов, – Гетманцев

По его словам, сейчас проект находится на стадии согласования с Министерством инфраструктуры.

Я достаточно жестко требую, чтобы он появился,

– отметил Гетманцев.

Ранее глава профильного комитета рассказывал о планах обязать таксистов установить регистраторы расчетных операций.

"Мы должны обязать каждого таксиста иметь программный РРО (кассовый аппарат – 24 канал), который не составляет труда установить на телефон. Это может быть индивидуальная занятость или работа со службами такси", – сказал Гетманцев.

Что известно о законопроекте

На данный момент известно, что законодательная инициатива предусматривает, что каждый водитель такси будет вынужден покупать лицензию. За перевозку пассажиров без лицензии предусматриваются штрафы. Контролировать таксистов будут через диспетчерские службы (для них тоже предусмотрены лицензии).

Обратите внимание! Кабмин освободил предпринимателей, которые осуществляют розничную торговлю в сельской местности, от обязательного применения регистраторов расчетных операций.