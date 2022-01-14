Такі зміни анонсував голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Важливо ФОПи зареєстрували понад 200 тисяч касових апаратів, – Гетманцев

За його словами, зараз проєкт перебуває на стадії узгодження з Міністерством інфраструктури.

Я досить жорстко вимагаю, щоб він з'явився,

– зазначив Гетманцев.

Раніше голова профільного комітету розповідав про плани зобов'язати таксистів встановити реєстратори розрахункових операцій.

"Ми повинні зобов'язати кожного таксиста мати програмний РРО (касовий апарат – 24 канал), який не складає труднощів встановити на телефон. Це може бути індивідуальна зайнятість або робота зі службами таксі", – сказав Гетманцев.

Що відомо про законопроєкт

Наразі відомо що законодавча ініціатива передбачає, що кожен водій таксі буде змушений купувати ліцензію. За перевезення пасажирів без ліцензії передбачаються штрафи. Контролювати таксистів будуть через диспетчерські служби (для них теж передбачені ліцензії).

Зверніть увагу! Кабінет Міністрів звільнив підприємців, що здійснюють роздрібну торгівлю в сільській місцевості, від обов'язкового застосування реєстраторів розрахункових операцій.