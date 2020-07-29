В Раде хотят отставки министра Степанова: что он сам об этом думает
В Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления об отставке главы Минздрава Максима Степанова. Тот в ответ заявил, что инициаторами этого являются депутаты "Голоса", которые "причастны к развалу медицины".
Максим Степанов відповів на зареєстрований проєкт постанови в коментарі "Сніданку з 1+1".
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Мені здається, як тільки ми починаємо робити якісь серйозні дії щодо "порятунку медицини", відразу починається активізація людей, які мали пряме відношення до її розвалу,
– заявив міністр.
За його словами, нині ці люди є депутатами від фракції "Голосу", яка й стала ініціатором його відставки. Тож урядовець певен, що нині зіткнувся саме з наслідком дій таких людей.
"Свою роботу я не можу назвати бездоганною. Втім я вважаю, що доволі багато зроблено за цей період. У нас є чіткі плани, що ми будемо робити далі", – розповів Максим Степанов.
Чому в Раді хочуть відставки Степанова:
- Цю постанову й справді ініціювали депутати від "Голосу". Міністра звинувачують у некомпетентності й недбальстві. Зокрема в буцімто зриві закупівлі ліків для важкохворих на коронавірус.
- Народна обраниця Ольга Стефанишина заявила, що цю постанову підтримали щонайменше 96 депутатів. Туди увійшли представники фракцій "Голос", "Європейська солідарність", "Слуга народу", а також груп "Довіра" й "За майбутнє".