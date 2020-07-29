В Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления об отставке главы Минздрава Максима Степанова. Тот в ответ заявил, что инициаторами этого являются депутаты "Голоса", которые "причастны к развалу медицины".

Максим Степанов відповів на зареєстрований проєкт постанови в коментарі "Сніданку з 1+1".

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Мені здається, як тільки ми починаємо робити якісь серйозні дії щодо "порятунку медицини", відразу починається активізація людей, які мали пряме відношення до її розвалу,

– заявив міністр.

За його словами, нині ці люди є депутатами від фракції "Голосу", яка й стала ініціатором його відставки. Тож урядовець певен, що нині зіткнувся саме з наслідком дій таких людей.

"Свою роботу я не можу назвати бездоганною. Втім я вважаю, що доволі багато зроблено за цей період. У нас є чіткі плани, що ми будемо робити далі", – розповів Максим Степанов.

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