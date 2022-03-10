Важность введения новой формы голосования отметил первый заместитель главы Верховной Рады Украины Александр Корниенко. Он отметил, это поможет в те моменты, когда парламент не сможет собраться по каким-либо причинам.

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"Это нужно на форс-мажорный случай", – подчеркнул политик.

По его словам, дистанционное голосование будут использовать в важных вопросах, но эти вопросы не должны касаться изменений в Конституцию, какие-либо вопросов, связанных с мирным процессом, с мирными договорами. Это не может касаться импичмента президента и смены руководства парламента.

Дистанционное голосование необходимо в условиях агрессии России

Он подчеркнул, что все депутаты работают, причем значительная часть – на блокпостах и в ​​теробороне.

"Учитывая логистическую ситуацию в Украине, внеочередные заседания точно будут объявлять в такой срок, чтобы депутаты успели доехать до места проведения. И мы понимаем, что сейчас любые перемещения по Украине – это 2 – 3 суток, учитывая комендантские часы, блокпосты и тому подобное", – отметил заместитель главы Верховной Рады.

Важно организовывать дистанционные голосования по важнейшим вопросам в условиях агрессии России,

– сказал Корниенко.

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