На важливості запровадження нової форми голосування наголосив перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко. Він зауважив, це допоможе в ті моменти, коли парламент не зможе зібратися з якихось причин.

До слова Рада закликає закрити небо над Україною: Стефанчук виступив на засіданні Європарламенту

"Це потрібно на форс-мажорний випадок", – наголосив політик.

За його словами, дистанційне голосування будуть використовувати у важливих питаннях, але ці питання не мають стосуватись змін до Конституції, будь-яких питань, які пов'язані з мирним процесом, з мирними договорами. Це не може стосуватися імпічменту президента і зміни керівництва парламенту.

Дистанційне голосування потрібне в умовах агресії Росії

Він підкреслив, що всі депутати працюють, при чому значна частина – на блокпостах та у теробороні.

"Враховуючи логістичну ситуацію в Україні, позачергові засідання точно будуть оголошуватися в такий термін, щоб депутати встигли доїхати до його місця проведення. І ми розуміємо, що зараз будь-які переміщення по Україні – це 2 – 3 доби, враховуючи комендантські години, блок-пости тощо", – зазначив заступник голови Верховної Ради.

Важливо організовувати дистанційні голосування з надважливих питань в умовах агресії Росії,

– сказав Корнієнко.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Зверніть увагу – Стефанчук закликав закрити небо над Україною: дивіться відео