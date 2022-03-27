Соответствующую информацию обнародовал в телеграмме председатель Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетьманцев.

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Рада хочет ввести налог тем, кто получает доход из Москвы

Нардеп Даниил Гатьманцев заявил, что провели совместное совещание с Минфином и ГНС относительно законопроекта о дополнительном налогообложении в Украине компаний, получающих доход с территории страны-агрессора.

Согласовали концепт законопроекта, согласно которому к таким компаниям будут применяться ставки прямых налогов (на доход и имущество) с коэффициентом 1.5,

– сообщил политик.

Более того, в отношении компаний ожидают и некоторые другие налоговые стимулы. Все для того, чтобы они прекратили финансировать налогами Россию, которая уничтожает Украину, с которой они по меньшей мере получают доход.

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики объяснил, что проект закона подадут в Раду на следующей неделе.

Кстати, на 26-й день войны в России продолжают работать крупные компании как Ашан, Метро, ​​Нестле и другие.