Відповідну інформацію оприлюднив у телеграмі голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Про це він написав 27 березня.

Зауважте У Раді готують закон про додатковий податок для компаній, що працюють з Росією, – нардеп

Рада хоче запровадити податок тим, хто отримує дохід з Москви

Нардеп Данило Гатманцев заявив, що провели спільну нараду з Мінфіном та ДПС щодо законопроєкту про додаткове оподаткування в Україні компаній, що отримують дохід з території країни – агресора.

Узгодили концепт законопроєкту, відповідно до якого до таких компаній будуть застосовуватись ставки прямих податків (на дохід та майно) з коефіцієнтом 1,5,

– повідомив політик.

Ба більше, щодо компаній очікують й деякі інші податкові стимули. Все для того, щоб вони припинили фінансувати податками Росію, яка знищує Україну, з якої вони щонайменше отримують дохід.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики пояснив, що проєкт закону подадуть в Раду наступного тижня.

До речі, на Росії продовжують працювати великі компанії – "Ашан", "Метро", "Нестле" та інші.

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