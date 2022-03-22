Польська ідея про "бізнес-репарації" має запрацювати й у нас. Про це заявив нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк.

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Якщо є гроші та бажання спонсорувати військову сферу агресора, отже, мають знайтись і гроші відновлювати все зруйноване ним в іншій країні.

– сказав Железняк.

На 26 день війни у Росії продовжують працювати великі компанії як Ашан, Метро, Нестле та інші.

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