24 канал сообщил, что Верховная Рада во втором чтении проголосовала на изменения. "За" выступили 300 народных депутатов.

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Рада проголосовала за изменения относительно ответственности за антисемитизм

Верховная Рада проголосовала за проект закона №5110 о внесении изменений в статью 161 Уголовного кодекса Украины. Цель изменений – реализовать положения закона о предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине.

Закон вносит изменения в статью 161 Уголовного кодекса Украины в части установления уголовной ответственности за проявления антисемитизма,

– говорится в пояснительной записке закона.

То есть статью 161 предлагают дополнить нормой относительно проявлений антисемитизма. Статья 161 предусматривает криминализацию проявлений антисемитизма. В частности говорится об ответственности от 3400 гривен штрафа и до 8 лет заключения.

Кстати, в законе о предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине говорится, что "не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного состояния, местожительства, по языковым или другим признакам".

Новости антисемитизма: кратко

В 2020 году Владимир Зеленский заявил, что среди европейских стран в Украине самый низкий уровень антисемитизма.

В сентябре 2021 года Верховная Рада проголосовала за запрет антисемитизма. В частности он определял понятие антисемитизма – это определенное отношение к лицам еврейского происхождения, которое выражается в ненависти в отношении них.

То есть, тогда законопроектом запретили антисемитизм в Украине и его проявления.

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