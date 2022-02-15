24 канал повідомив, що Верховна Рада у другому читанні проголосувала на зміни. "За" виступили 300 народних депутатів.

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Рада проголосувала за зміни щодо відповідальності за антисемітизм

Верховна Рада проголосувала за проєкт закону №5110 про внесення змін до статі 161 Кримінального кодексу України. Мета змін – реалізувати положення закону про запобігання та протидію антисемітизму в Україні.

Закон вносить зміни до статті 161 Кримінального кодексу України в частині встановлення кримінальної відповідальності за прояви антисемітизму,

– мовиться у пояснювальній записці закону.

Тобто статтю 161 пропонують доповнити нормою щодо проявів антисемітизму. Стаття 161 передбачає криміналізацію проявів антисемітизму. Зокрема мовиться про відповідальність від 3400 гривень штрафу й до 8 років ув'язнення.

До речі, у законі про запобігання та протидію антисемітизму в Україні мовиться, що "не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками".

Новини щодо антисемітизму: коротко

У 2020 році Володимир Зеленський заявив, що серед європейських країн в Україні найнижчий рівень антисемітизму.

У вересні 2021 року Верховна Рада проголосувала за заборону антисемітизму. Зокрема він визначав поняття антисемітизму – це певне ставлення до осіб єврейського походження, яке виражається в ненависті щодо них.

Тобто тоді законопроєктом заборонили антисемітизм в Україні та його прояви.

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