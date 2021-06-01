О решении заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук во время пленарного заседания парламента.

Кстати "Слуга" Шевченко, который ездил к Лукашенко, похвалил задержание экс-редактора NEXTA Протасевича

Согласно части 3 статьи 60 Регламента Рады и в соответствии с решением депутатской фракции политической партии "Слуга народа" от 24 мая сообщаю об исключении из состава фракции народного депутата Шевченко,

– сказал Стефанчук.

Что этому предшествовало

Скандального Шевченко исключили из фракции "Слуга народа" 24 мая. Перед тем, он отметился заявлениями о задержании оппозиционного блогера Романа Протасевича. Шевченко назвал такие действия режима Лукашенко "государственностью".

Кроме того, в апреле Шевченко поехал в Минск, чтобы встретиться с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Украинский нардеп сказал, что для него познакомиться с Лукашенко – "большая честь".

Предыдущие скандалы с Шевченко

Шевченко уже давно высказывал заявления в поддержку Лукашенко. Например, когда в Беларуси были активные протесты в августе 2020 года, Шевченко призвал простить Лукашенко "его грехи и преступления". Нардеп уверял, что мир в обществе "держится на любви и прощении", зато о жестоком избиение и задержания митингующих не вспоминал.

Кроме того, депутат утверждал, что белорусы вышли на протесты против режима Лукашенко, потому что "им скучно". Парламентарий грязно обругал белорусскую оппозицию, он назвал оппонентов Лукашенко "муд***ми", "уродами" и "пид***сами".

К слову, Шевченко в феврале 2021 года приезжал в Минск, где посетил Всебелорусское собрание, на котором выступал самопровозглашенный президент.

Встреча Шевченко с Лукашенко, смотрите видео: