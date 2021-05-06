На сайте Верховной Рады появился проект закона О реализации публичных электронных услуг по регистрации. Его принятие позволит осуществлять регистрацию места жительства онлайн.

По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, после принятия законопроекта услуга будет доступна всем украинцам. Это не будет зависеть от того, какой паспорт есть у граждан – бумажный или ID-карта.

К теме Рада одобрила законопроект о Дия City, чтобы Украина могла стать огромным ІТ-хабом

Также планируют отменить штамп в паспорте о регистрации места жительства.

"Этим законом мы отменяем штамп в паспорте и выписку из ID-карты о прописке. Больше не будет нужды ходить в ЦПАУ или военкоматы. Достаточно только авторизоваться в приложении Дия или на портале и сделать несколько кликов", – отметил Федоров.

Как будет работать "прописка" онлайн

Он добавил, что также "отвяжут "прописку" от многих жизненных ситуаций, где она действительно не нужна". По словам Михаила Федорова, речь идет об оформлении пенсий или получении высокоспециализированной медицинской помощи в частности.

На портале Дия нужно будет лишь указать адрес, по которому фактически проживаете. Те, у кого уже есть недвижимость, получат прописку за сутки,

– сказал министр цифровой трансформации Украины.

В то же время Михаил Федоров разъяснил, что для декларирования места жительства в другом месте, например, в квартире арендодателя, нужно будет его согласие, которое он тоже может дать онлайн.

Справка. Услугу по смене места регистрации онлайн запустили в тестовом режиме с 1 апреля 2021 года. Она предусматривает испытание функции изменения информации о месте жительства или снятия с регистрации.