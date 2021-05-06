На сайті Верховної Ради з'явився проєкт закону щодо реалізації публічних електронних послуг з реєстрації. Його прийняття дозволить здійснювати реєстрацію місця проживання онлайн.

За словами міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, після ухвалення законопроєкту послуга буде доступна всім українцям. Це не залежатиме від того, який паспорт мають громадяни – паперовий чи ID-картку.

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Також планують скасувати штамп у паспорті про реєстрацію місця проживання.

"Цим законом ми скасовуємо штамп у паспорті та витяг з ID-картки про прописку. Більше не буде потреби ходити в ЦНАП чи військкомати. Достатньо лише авторизуватися в застосунку Дія чи на порталі та зробити декілька кліків", – зазначив Федоров.

Як працюватиме "прописка" онлайн

Він додав, що також "відв'яжуть "прописку" від багатьох життєвих ситуацій, де вона справді не є потрібною". За словами Михайла Федорова, мовиться про оформлення пенсій або отримання високоспеціалізованої медичної допомоги зокрема.

На порталі Дія потрібно буде лише вказати адресу, за якою фактично проживаєте. Ті, в кого вже є нерухомість, отримають прописку за добу,

– сказав міністр цифрової трансформації України.

Водночас Михайло Федоров роз'яснив, що для декларування місця проживання в іншому місці, наприклад, у квартирі орендодавця, потрібна буде його згода, яку він теж може дати онлайн.