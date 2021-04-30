В Раде появился законопроект об увольнении Марченко
В Верховную Раду подали законопроект об отставке с должности министра финансов Сергея Марченко. Соответствующий документ зарегистрировали 29 апреля.
Источник:Верховная Рада
Детали законопроекта
В информации о состоянии прохождения документа указано, что парламент уже получил его. Законопроект направили на рассмотрение руководству.
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Авторами инициативы увольнения Марченко являются 17 депутатов от партии "Слуга народа". Причина таких действий пока не указана.
Что известно об отставке министра
- В сентябре 2020 года уже были разговоры об увольнении Марченко с должности. Тогда правительство было недовольно управлением долгом страны, сотрудничеством с Международным валютным фондом и назначениями на таможне.
- Сам министр говорил, что причин для своего увольнения не видит. Мол, от президента Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля он таких сигналов не видит. В то же время Марченко говорил, что к отставке готов.
- Увольнение чиновника не исключал и председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики Даниил Гетманцев. Он подчеркивал, что нардепы недовольны работой главы Минфина.
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