До Верховної Ради подали законопроєкт про відставку з посади міністра фінансів Сергія Марченка. Відповідний документ зареєстрували 29 квітня.

Деталі законопроєкту

В інформації про стан проходження документу вказано, що парламент вже одержав його. Законопроєкт направили на розгляд керівництву.

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Авторами ініціативи звільнення Марченка є 17 депутатів від партії "Слуга народу". Причина таких дій наразі не вказана.

Що відомо про відставку міністра

У вересні 2020 року вже були розмови про звільнення Марченка з посади. Тоді уряд був незадоволений уп равлінням боргом країни, співпрацею з Міжнародним валютним фондом та призначеннями на митниці.

Сам міністр казав, що причин для свого звільнення не бачить. Мовляв, від президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля він таких сигналів не бачить. Водночас Марченко казав, що до відставки готовий.

Звільнення чиновника не виключав і голова к омітету Верховної Ради з питань фінансової політики Данило Гетманцев. Він наголошував на тому, що нардепи незадоволені робою очільника Мінфіну.

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