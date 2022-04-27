Инициатором постановления стал народный депутат от "Слуги народа" Олег Дунда. Он отметил, что именно эти депутаты от ОПЗЖ работали в Украине в пользу Кремля.

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"Основная цель постановления – прекратить действие мандата народных депутатов, длительно поддерживавших идеологию "российского мира" и работавших в пользу страны-агрессора. Очень странно, что народные депутаты, призывавшие на нашу землю врага, до сих пор находятся в сессионном зале", – сказали в пресс-службе Дунды.

Нарушили присягу

Авторы постановления апеллируют к тому, что перед вступлением в должность народные депутаты присягают на верность Украине. Однако Медведчук, Казак, Рабинович и Качный постоянно продвигали пророссийские нарративы.

Преступникам не место в сессионном зале,

– подчеркнул Дунда.

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