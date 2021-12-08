Предложенные группой нардепов изменения касаются гражданского кодекса, вопросов выборов и местного самоуправления, общественных обращений и объединений. Соответствующие документы опубликовали на сайте парламента.

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Изменения, которые предлагают нардепы

О выборах и общественной жизни

Во внесенном законопроекте предлагают разрешить баллотироваться на должность депутата, сельского, поселкового или городского главы не только тем, кто имеет право голоса, но и гражданам, которым ко дню выборов исполнилось 16 лет. С этого же возраста украинцам предлагают разрешить вступать в политические партии. Однако о предоставлении права голоса в законопроекте речь не идет.

Также несовершеннолетних граждан в возрасте от 16 лет предлагают активно приобщать к общественной жизни, в частности к слушаниям. Законопроект предлагает гарантии учета идей и предложений несовершеннолетних украинцев. Кроме того, в Украине предлагают разрешить быть учредителями и членами общественных организаций с 16 лет.

В петициях и обращениях также предлагают учитывать голоса граждан с 16 лет.

Изменения в гражданский кодекс

Из-за таких политических нововведений, депутаты предлагают изменения в гражданский кодекс. В частности к статье о предоставлении полной гражданской дееспособности. Ее предлагают расширить соответствующим пунктом, который касается политической деятельности с 16 лет.

То есть, если гражданин Украины в возрасте 16 или 17 лет получил письменное согласие от родителей, опекунов, усыновителей или органа опеки на регистрацию кандидатом в органы местного самоуправления, то после регистрации кандидатуры, он или она становится полностью гражданско дееспособным.

Обратите внимание! Согласно действующему законодательству, могут быть членом партии или кандидатом на выборах только граждане, имеющие право голоса – то есть украинцы, достигшие совершеннолетия.