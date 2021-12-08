Запропоновані групою нардепів зміни стосуються цивільного кодексу, питань виборів та місцевого самоврядування, громадських звернень та об'єднань. Відповідні документи опублікували на сайті парламенту.

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Зміни, які пропонують нардепи

Про вибори та громадське життя

У внесеному законопроєкті пропонують дозволити балотуватися на посаду депутата, сільського, селищного чи міського голови не лише тим, хто має право голосу, але і громадянам, яким до дня виборів виповнилося 16 років. З цього ж віку українцям пропонують дозволити вступати до політичних партій. Однак про надання права голосу в законопроєкті мова не йде.

Також неповнолітніх громадянам віком від 16 років пропонують активно долучати до громадського життя, зокрема до слухань. Законопроєкт пропонує гарантії врахування ідей та пропозицій неповнолініх україїнців. Крім того, в Україні пропонують дозволити бути засновниками та членами громадських організацій з 16 років.

У петиціях та зверненнях також пропонують враховувати голоси громадян з 16 років.

Зміни до цивільного кодексу

Через такі політичні нововведення, депетати пропонують зміни до цивільного кодексу. Зокрема до статті про надання повної цивільної дієздатності. Її пропонують розширити відповідним пунктом, який стосується політичної діяльності з 16 років.

Тобто, якщо громадянин України віком 16 або 17 років отримав письмову згоду від батьків, опікунів, усиновлювачів чи органу опіки на реєстрацію кандидатом до органів місцевого самоврядування, то після реєстраціїї кандидатури, він чи вона стає повністю цивільно дієздатною.

Зверніть увагу! Згідно з чинним законодавством, можуть бути членом партії чи кандидатом на виборах лише громадяни, які мають право голосу – тобто українці, які досягли повноліття.