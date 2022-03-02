Вице-спикер отметила, что каждый день украинцы видят, как агрессор стреляет, атакует ракетами, сбрасывает бомбы на города, людей и детей. Об этом нардеп написала на своей странице в социальных сетях.

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"Мы задаем вопрос, что мы можем сделать еще – кроме наших обращений в международные организации, выступлений на самых высоких трибунах, тысячах сообщений к друзьям с призывом выходить на улицы? Что сделать так, чтобы все это – но в 1 000 раз больше?" – отметила она.

Я предлагаю объявить 5 марта День Международной Солидарности с Украиной! Начать! На всех площадях, во всех странах! Мы должны добавить организованности всем, кто хочет помочь Украине. А 1 000 раз произнесенная, прописанная и переданная информация о субботе, как Дне Солидарности – позволит собрать может в 1 000 раз больше людей, особенно в России,

– продолжила Елена Кондратюк.

Вице-спикер указала, что еще 5 марта – христианские дни памяти Ярослава Мудрого – Великого Киевского Князя времен величия Киевской Руси!

"Все понимают, что Путин хочет переписать историю? Поэтому давайте вместе, 5 марта, в субботу, призовем весь мир выйти с нашими прекрасными сине-желтыми флагами в знак поддержки Украины и протеста против вероломного нападения России", – добавила нардеп.

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