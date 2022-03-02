Віцеспікерка зазначила, що кожного дня українці бачать, як агресор стріляє, атакує ракетами, скидає бомби на міста, людей і дітей. Про це нардепка написала на своїй сторінці у соціальних мережах.

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"Ми ставимо запитання, що ми можемо зробити ще – окрім наших звернень у міжнародні організації, виступів на найвищих трибунах, тисячах повідомлень до друзів із закликом виходити на вулиці? Що зробити так, щоб усе це – але у 1 000 разів більше?" – зазначила вона.

Я пропоную оголосити 5 березня День Міжнародної Солідарності з Україною! Почати! На Всіх майданах, у всіх країнах! Ми маємо додати організованості всім тим, хто хоче допомогти Україні. А 1 000 разів промовлена, прописана та передана інформація про суботу, як День Солідарності – дозволить зібрати може в 1 000 разів більше людей, особливо в Росії,

– продовжила Олена Кондратюк.

Віцеспікерка вказала, що ще 5 березня – християнські дні пам'яті Ярослава Мудрого – Великого Київського Князя часів величі Київської Русі!

"Усі ж розуміють, що Путін хоче переписати історію? Тому давайте разом, 5 березня, у суботу, закличемо весь світ вийти з нашими прекрасними синьо-жовтими прапорами на знак підтримки України та протесту проти віроломного нападу Росії", – додала нардеп.

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