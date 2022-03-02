За словами Головнокомандувач ЗС України Валерія Залужного, він поінформував партнерів про хід проведення оборонної операції з відсічі відкритої збройної агресії Росії.
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"Було приємно почути і переказую слова генералів всьому Українському народові, що наші військові, наш Президент і наша нація в цілому сьогодні є гордістю всього світу", – зазначив Валерій Залужний.
Крім того, додав, що, вдячний за підтримку та розраховує на подальшу дієву допомогу з боку партнерів Силам оборони держави!
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Допис Головнокомандувача ЗС України
Провів телефонну розмову з Командувачем Європейським командуванням Збройних сил США і Верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генералом Тодом Волтерсом та Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.
Поінформував партнерів про хід проведення оборонної операції з відсічі відкритої збройної агресії РФ. Було приємно почути і переказую слова генералів всьому Українському народові, що наші військові, наш Президент і наша нація в цілому сьогодні є гордістю всього світу.
Вдячний за підтримку і розраховую на подальшу дієву допомогу з боку партнерів Силам оборони держави!