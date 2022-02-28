Об этом сообщил глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. По его словам, в НБУ подтвердили, что система электронных платежей Украины работает и будет работать стабильно.

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По словам Гетманцева, комитет требует обеспечить соблюдение требований действующего законодательства в сфере расчетов, а также привлечение к ответственности нарушителей.

Учитывая военные действия, которые ведут на территории Украины, и связанные с ними осложнения с получением населением наличных, отказы являются не только неправомерными, но и такими, что наносят вред украинцам и обороноспособности государства,

– подчеркнул депутат.

Стоит отметить, что требование касается и сферы продажи товаров, продуктов и услуг.

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