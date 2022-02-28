Про це повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. За його словами, у НБУ підтвердили, що система електронних платежів України працює та працюватиме стабільно.

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За словами Гетманцева, комітет вимагає забезпечити дотримання вимог чинного законодавства у сфері розрахунків, а також притягнення до відповідальності порушників.

Враховуючи воєнні дії, які ведуть на території України, та пов'язані з ними ускладнення з отриманням населенням готівки, відмови є не тільки неправомірними, а й такими, що завдають шкоди українцям та обороноздатності держави,

– наголосив депутат.

Варто зауважити, що вимога стосується й сфери продажу товарів, продуктів та послуг.

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