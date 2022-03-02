О последствиях таких злоупотреблений рассказал председатель комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев. Он заверил, что каждый украинец имеет право рассчитываться картой.

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Власть будет реагировать на отказ расчета через терминал

Будем реагировать на каждый случай отказа в расчете через терминал как продавцов, так и поставщиков,

– написал Гетманцев.

Чтобы держать ситуацию под контролем, создали специальный бот @pos_terminals_bot. Сюда можно присылать информацию о недобросовестных представителях бизнеса (наименование, адрес, ЕГРПОУ и т.д.).

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