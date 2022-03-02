Про наслідки таких зловживань розповів голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Він запевнив, що кожен українець має право розраховуватись карткою.

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Влада реагуватиме на відмову розрахунку через термінал

Будемо реагувати на кожен випадок відмови у розрахунку через термінал як продавців, так і постачальників,

– написав Гетманцев.

Аби тримати ситуацію під контролем, створили спеціальний бот @pos_terminals_bot. Сюди можна надсилати інформацію щодо недобросовісних представників бізнесу (найменування, адресу, ЄДРПОУ тощо).

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