В комитете Верховной рады по вопросам национальной безопасности нарабатывают новую версию закона о государственной тайне. По словам Марьяны Безуглой, в действующем много устаревших положений.

Почему в Украине хотят изменить закон о гостайне

Закон о гостайне действует еще с 1994 года. Об этом заместитель главы комитета рассказала в интервью.

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Есть много устаревших положений, включая необоснованное "сверх засекречивание", что вовсе не устраняло проблему с утечкой информации. Я уже не говорю об ужасных ситуациях, когда в 2014 – 2015 годах информацию просто сливали стране-агрессору,

– сказала политик.

По ее словам, новый вариант документа будет отвечать современным требованиям классификации информации, а также регулировать ее оборот.

"Это будет один из "евроатлантических законов", который очень нужен нам для взаимодействия с НАТО", – объяснила Безуглая.

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