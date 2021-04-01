В Раде работают над новым законом о государственной тайне
В комитете Верховной рады по вопросам национальной безопасности нарабатывают новую версию закона о государственной тайне. По словам Марьяны Безуглой, в действующем много устаревших положений.
Источник:Интерфакс-Украина
Почему в Украине хотят изменить закон о гостайне
Закон о гостайне действует еще с 1994 года. Об этом заместитель главы комитета рассказала в интервью.
К теме СБУ обнаружила российского шпиона: новый скандал в налоговой милиции
Есть много устаревших положений, включая необоснованное "сверх засекречивание", что вовсе не устраняло проблему с утечкой информации. Я уже не говорю об ужасных ситуациях, когда в 2014 – 2015 годах информацию просто сливали стране-агрессору,
– сказала политик.
По ее словам, новый вариант документа будет отвечать современным требованиям классификации информации, а также регулировать ее оборот.
"Это будет один из "евроатлантических законов", который очень нужен нам для взаимодействия с НАТО", – объяснила Безуглая.
Главное об изменениях
- В начале 2020 года Министерство обороны представило изменения в закон о государственной тайне.
- Они связаны с необходимостью установления определенного порядка, по которому будут рассекречивать договора государственного оборонного заказа.
- 14 февраля 2020 года комитет впервые рассмотрел предлагаемые изменения.
Поделиться новостью