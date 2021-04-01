У Раді працюють над новим законом про державну таємницю
У комітеті Верховної ради з питань національної безпеки напрацьовують нову версію закону про державну таємницю. За словами Мар'яни Безуглої, у чинному є багато застарілих положень.
Джерело:Інтерфакс-Україна
Чому в Україні хочуть змінити закон про держтаємницю
Закон про держтаємницю діє ще з 1994 року. Про це заступниця глави комітету розповіла в інтерв'ю.
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Є багато застарілих положень, включаючи безпідставне "понад засекречування", що зовсім не усувало проблему з витоком інформації. Я вже не кажу про жахливі ситуації, коли в 2014 – 2015 роках інформацію просто зливали країні-агресору,
– сказала політикиня.
За її словами, новий варіант документа відповідатиме сучасним вимогам класифікації інформації, а також регулюватиме її оборот.
"Це буде один з "євроатлантичних законів", який дуже потрібен нам для взаємодії з НАТО", – пояснила Безуглова.
Головне про зміни
- На початку 2020 року Міністерство оборони представило зміни до закону про державну таємницю.
- Вони пов'язані з необхідністю встановлення певного порядку, за яким будуть розсекречувати договори державного оборонного замовлення.
- 14 лютого 2020 року комітет вперше розглянув запропоновані зміни.
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