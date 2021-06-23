Члены комитета рассмотрели законопроект о признании утратившим силу закона "О создании свободной экономической зоны "Крым" и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины", и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины "(№ 5502) и альтернативный № 5502-1.

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Детали законопроектов: что они предусматривают

Проекты законов предлагают отменить режим свободной экономической зоны "Крым" на временно оккупированной территории Украины.

В них прописаны особенности экономических отношений на ТОТ с учетом ограничений, вызванных оккупацией, а также требований международных партнеров.

Также нормируется порядок въезда людей на временно оккупированную территорию и выезда из нее.

Закрепляется право на бесплатную вторичную правовую помощь для граждан Украины, проживающих на ТОТ, и обеспечивается реализация права на наследование для людей.

При обсуждении прозвучало предложение подготовить на основе 2 законопроектов единственный доработанный. Комитет поддержал это и принял решение рекомендовать в первом чтении принять доработанный законопроект за основу и в целом,

– говорится в сообщении.

Напомним, к началу 2020 года в Раде создали рабочую группу для наработки законопроекта об отмене закона "О свободной экономической зоне "Крым".

Справка. Закон "О создании свободной экономической зоны "Крым" парламент принял в августе 2014 года. В его рамках действует свободная таможенная зона коммерческого, сервисного и промышленного типа. На этой территории не взимают общегосударственные налоги и сбор, а также налоги на обязательное пенсионное страхование.