Члени комітету розглянули законопроєкт про визнання таким, що втратив чинність, закону "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України", та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (№ 5502) і альтернативний № 5502-1.

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Деталі законопроєктів: що вони передбачають

Проєкти законів пропонують скасувати режим вільної економічної зони "Крим" на тимчасово окупованій території України.

У них прописані особливості економічних відносин на ТОТ з урахуванням обмежень, викликаних окупацією, а також вимог міжнародних партнерів.

Також унормовується порядок в'їзду людей на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї.

Закріплюється право на безоплатну вторинну правову допомогу для громадян України, які проживають на ТОТ, та забезпечується реалізація права на спадкування для таких людей.

Під час обговорення прозвучала пропозиція підготувати на основі 2 законопроєктів єдиний доопрацьований. Комітет підтримав це й ухвалив рішення рекомендувати у першому читанні прийняти доопрацьований законопроєкт за основу і в цілому,

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на початку 2020 року у Раді створили робочу групу для напрацювання законопроєкту про скасування закону "Про вільну економічну зону "Крим".

Довідка. Закон "Про створення вільної економічної зони "Крим" парламент ухвалив у серпні 2014 року. У його межах діє вільна митна зона комерційного, сервісного та промислового типу. На цій території не стягують загальнодержавні податки та збір, а також податки на обов'язкове пенсійне страхування.