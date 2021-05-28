Проект закона №5323 рассмотрел комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Он же рекомендовал Раде принять его за основу.

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Планируют усовершенствовать механизмы реализации региональной госполитики

Проект закона предлагает:

создать систему стратегического планирования на уровне государства, региона и общины – то есть усилить связь между Государственной стратегией регионального развития, региональными стратегиями развития и документами территориальных общин;

– то есть усилить связь между Государственной стратегией регионального развития, региональными стратегиями развития и документами территориальных общин; исполнительные органы городских, сельских, поселковых советов территориальных общин с населением более 10 тысяч человек будут разрабатывать стратегию регионального развития, которая отвечает целям Государственной и региональной стратегий развития до 2027 года;

будут разрабатывать стратегию регионального развития, которая отвечает целям Государственной и региональной стратегий развития до 2027 года; расширить перечень объектов государственной региональной политики;

ввести определенные типы территорий в регионах, требующих особого внимания со стороны государства – это сельские территории, центры экономического роста, города, Карпаты, Азов – Черное море;

право агентств регионального развития предоставлять платные услуги и расширять перечень их учредителей за счет городских, поселковых, сельских советов.

Проверку государственной региональной политики будут осуществлять на основе единой геоинформационной системы мониторинга и оценки развития регионов и территориальных общин.

Обратите внимание! 27 мая министр развития общин и территорий Алексей Чернышев подписал приказ о направлении 744 миллионов гривен на проекты регионального развития в рамках программы "Поддержка региональной политики Украины", которую реализуют в 2021-2023 годах.