Об этом глава Верховной Рады рассказал в эфире "Радио НВ". Документ готовится в Офисе Президента.

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К работе над документом привлекли Минюст

К процессу также привлечено Министерство юстиции. Конечного варианта законопроекта в стенах парламента нет,

– сказал Разумков.

Спикер добавил, что олигархизация – проблема, с которой нужно бороться. Но при этом законодательные инициативы должны предусмотреть единые правила на всех.

"Нельзя, чтобы законы касались отдельной категории людей. Законы пишутся для всех граждан. И все должны их соблюдать", – отметил спикер.

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Зеленский анонсировал законопроект после заседания СНБО

О том, что в стране будет закон для борьбы с влиянием олигархов, президент Владимир Зеленский сообщил после заседания Совета нацбезопасности и обороны Украины. К работе над документом должны были привлечь Офис Президента и Антимонопольный комитет Украины.