Соответствующую рекомендацию парламенту предоставил Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
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Раде рекомендуют принять законопроект о теробороне
Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять законопроект за основу,
– говорится в сообщении.
Основной пункт этого документа – создание эффективной территориальной обороны.
Ожидается, что принятие проекта закона позволит решить задачи по привлечению всего общества к противодействию угрозам национальной безопасности и отражению агрессии со стороны другого государства. А также обеспечит выработку на государственном уровне четкой политики, направленной на организацию в Украине национального сопротивления.
Документ предусматривает определение задач территориальной обороны, движения сопротивления и подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению.