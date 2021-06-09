Соответствующую рекомендацию парламенту предоставил Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

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Раде рекомендуют принять законопроект о теробороне

Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять законопроект за основу,

– говорится в сообщении.

Основной пункт этого документа – создание эффективной территориальной обороны.

Ожидается, что принятие проекта закона позволит решить задачи по привлечению всего общества к противодействию угрозам национальной безопасности и отражению агрессии со стороны другого государства. А также обеспечит выработку на государственном уровне четкой политики, направленной на организацию в Украине национального сопротивления.

Документ предусматривает определение задач территориальной обороны, движения сопротивления и подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению.

Напомним, глава комитета по вопросам национальной безопасности Александр Завитневич ранее рассказал, что в 2022 году на это уйдет почти 2,5 миллиарда гривен, а в последующие 2 года – еще по 718 миллионов гривен.