Что предусматривает законопроект о национальном сопротивлении
Глава государства определил законопроект как неотложный. Его рассмотрят уже на ближайшем заседании Рады.
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Законопроект регулирует вопросы развития территориальной обороны, организации сопротивления и подготовки украинцев к национальному сопротивлению. Это является неотъемлемой составляющей всеобъемлющей обороны государства на всей территории Украины,
– говорится в сообщении.
Документ определяет принципы финансирования национального сопротивления и обеспечения социальной защиты военнослужащих и добровольцев Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины.
В пояснительной записке отметили, что закон должен построить мощную территориальную оборону и создать движение сопротивления. Они, вместе с подготовкой граждан Украины к защите государства, формируют систему национального сопротивления.
Законопроект определяет:
- состав, цели и задачи нацсопротивления;
- основы построения, организации и ведения территориальной обороны и сопротивления;
- порядок подготовки граждан Украины к нацсопротивлению;
- организацию системы управления нацсопротивлением;
- порядок формирования и комплектования воинских частей Сил территориальной обороны, добровольческих формирований территориальных общин и сопротивления;
- полномочия государственных органов национального сопротивления;
- порядок подготовки, развертывания и ведения территориальной обороны Украины;
- финансирование нацсопротивления;
- социальную и правовую защиту лиц, участвующих в нацсопротивлении;
- ответственность за нарушение закона.
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Заметим, финансировать национальное сопротивление будут из государственного и местных бюджетов, а также из других не запрещенных законом источников.
Соответствующий законопроект позволит привлечь все общество к противодействию угрозам национальной безопасности и отражению агрессии со стороны другого государства.