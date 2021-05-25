Что предусматривает законопроект о национальном сопротивлении

Глава государства определил законопроект как неотложный. Его рассмотрят уже на ближайшем заседании Рады.

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Законопроект регулирует вопросы развития территориальной обороны, организации сопротивления и подготовки украинцев к национальному сопротивлению. Это является неотъемлемой составляющей всеобъемлющей обороны государства на всей территории Украины,
– говорится в сообщении.

Документ определяет принципы финансирования национального сопротивления и обеспечения социальной защиты военнослужащих и добровольцев Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины.

В пояснительной записке отметили, что закон должен построить мощную территориальную оборону и создать движение сопротивления. Они, вместе с подготовкой граждан Украины к защите государства, формируют систему национального сопротивления.

Законопроект определяет:

  • состав, цели и задачи нацсопротивления;
  • основы построения, организации и ведения территориальной обороны и сопротивления;
  • порядок подготовки граждан Украины к нацсопротивлению;
  • организацию системы управления нацсопротивлением;
  • порядок формирования и комплектования воинских частей Сил территориальной обороны, добровольческих формирований территориальных общин и сопротивления;
  • полномочия государственных органов национального сопротивления;
  • порядок подготовки, развертывания и ведения территориальной обороны Украины;
  • финансирование нацсопротивления;
  • социальную и правовую защиту лиц, участвующих в нацсопротивлении;
  • ответственность за нарушение закона.

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Заметим, финансировать национальное сопротивление будут из государственного и местных бюджетов, а также из других не запрещенных законом источников.

Соответствующий законопроект позволит привлечь все общество к противодействию угрозам национальной безопасности и отражению агрессии со стороны другого государства.