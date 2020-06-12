Временная следственная комиссия парламента, которая осуществляет контроль за расследованием нападений на активистов, осудила действия СБУ и вручения подозрения в умышленном убийстве Сергею Стерненко.

Действия должностных лиц Службы безопасности, по мнению нардепов, грубо нарушают Конституцию. Об этом от имени всех участников ВСК написал на своей фейсбук-странице нардеп от "Слуги народа" Игорь Васильев.

Ранее В СБУ объяснили, почему активисту Стерненко вручили подозрение об умышленном убийстве

Мы, члены Временной следственной комиссии Верховной Рады заявляем о недопустимости дальнейшей политизации дел расследования нападений на Сергея Стерненко,

– говорится в обнародованном Васильевым открытом заявлении членов ВСК.

О каких нарушениях со стороны СБУ идет речь:

Парламентарии считают: должностные лица СБУ, осуществляющие досудебное расследование по этому делу, обнародовали презентацию, которая в тоне безоговорочной истины утверждает, что Сергей Стерненко является убийцей.

Действия должностных лиц СБУ являются грубым нарушением статьи 62 Конституции Украины и статьи 6 Конвенции о защите прав человека и являются прямым посягательством на презумпцию невиновности.

По словам нардепов, оценку событиям, которые произошли между Сергеем Стерненко и Иваном Кузнецовым вместе с Александром Исайкулом, должен предоставлять исключительно суд, но никак не следователи СБУ.

Аргументация следствия СБУ опирается на данные только одной из судебно-медицинских экспертиз и не принимает во внимание данные других экспертиз. По имеющейся у ВСК информации, та экспертиза, на которую ссылается СБУ, не дает оснований делать выводы о последовательности и времени нанесения Ивану Кузнецову ран, а также в отношении конкретного места совершения нападения на Сергея Стерненко и способности Ивана Кузнецова преодолеть определенное расстояние с проникающим ножевым ранением.

Сообщение о подозрении Сергею Стерненко опирается на результаты экспертиз, содержащих взаимоисключающие данные, и построение подозрения только на данных одной экспертизы может свидетельствовать о ненадлежащем расследовании дела и его заказном характере.

Сергей Стерненко подозревается в незаконном обращении с оружием в части незаконного ношения холодного оружия. Однако, совершение такого правонарушения, как считают депутаты, не может инкриминироваться активисту, ведь изъятый ​​у него нож, по выводам экспертизы, не является холодным оружием, и свободно продается в магазинах.

Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора не осуществляют действия на установление и привлечение к ответственности организаторов, исполнителей, посредников и других соучастников по всем трем нападениям на Сергея Стерненко.

Попытка привлечения к ответственности Сергея Стерненко из-за сомнительного обоснования в сочетании с отсутствием действий, направленных на привлечение к ответственности лиц, причастных к преступлениям против Сергея Стерненко, может указывать на предвзятость и необъективность следствия,

– добавляют парламентарии.

Нардепы также обратили внимание на давление по делу со стороны отдельных должностных лиц из руководства Офиса Генпрокурора на старшего из группы прокуроров. Об этом последний написал соответствующее заявление.

"Посягательство на конституционные права и свободы личности недопустимо. Считаем, что полученное Сергеем Стерненко сообщение о подозрении безосновательно. Призываем Службу безопасности Украины и Офис Генерального прокурора провести комплексный анализ всех имеющихся судебно-медицинских и других экспертиз по этому делу, избегать утверждений и действий, нарушающих презумпцию невиновности", – говорят в ВСК.

Дело Стерненко: коротко