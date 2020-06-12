Тимчасова слідча комісія парламенту, яка здійснює контроль за розслідуванням нападів на активістів, засудила дії СБУ та вручення підозри в умисному вбивстві Сергію Стерненку.

Дії посадовців Служби безпеки, на думку нардепів, грубо порушують Конституцію. Про це від імені усіх учасників ТСК написав на своїй фейсбук-сторінці нардеп від "Слуги народу" Ігор Василів.

Раніше У СБУ пояснили, чому активісту Стерненку вручили підозру про умисне вбивство

Ми, члени Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради заявляємо про неприпустимість подальшої політизації справ розслідування нападів на Сергія Стерненка,

– мовиться в оприлюдненій Василівим відкритій заяві членів ТСК.

Про які порушення з боку СБУ йдеться:

Парламентарі вважають: посадові особи СБУ, які здійснюють досудове розслідування у цій справі, оприлюднили презентацію, яка в тоні беззаперечної істини стверджує, що Сергій Стерненко є вбивцею.

Дії посадовців СБУ є грубим порушенням статті 62 Конституції України та статті 6 Конвенції про захист прав людини і є прямим посяганням на презумпцію невинуватості.

За словами нардепів, оцінку подіям, які відбулись між Сергієм Стерненком та Іваном Кузнєцовим разом з Олександром Ісайкулом, має надавати виключно суд, але аж ніяк не слідчі СБУ.

Аргументація слідства СБУ спирається на дані лише однієї з судово-медичних експертиз і не бере до уваги дані інших експертиз. За наявною у ТСК інформацією, та експертиза, на яку посилається СБУ, не дає підстав робити висновки щодо послідовності та часу нанесення Івану Кузнєцову ран, а також щодо конкретного місця вчинення нападу на Сергія Стерненка і здатності Івана Кузнєцова подолати певну відстань із проникаючим ножовим пораненням.

Повідомлення про підозру Сергію Стерненко спирається на результати експертиз, що містять взаємовиключні дані, і побудова підозри лише на даних однієї експертизи може свідчити про неналежне розслідування справи та її замовний характер.

Сергій Стерненко підозрюється у незаконному поводженні зі зброєю у частині незаконного носіння холодної зброї. Проте, вчинення такого правопорушення, тяк вважають депутати, не може інкримінуватися активісту, адже вилучений у нього ніж, за висновками експертизи, не є холодною зброєю, і вільно продається у магазинах.

Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора не здійснюють дії на встановлення та притягнення до відповідальності організаторів, виконавців, посередників та інших співучасників щодо всіх трьох нападів на Сергія Стерненка.

Спроба притягнення до відповідальності Сергія Стерненка за сумнівного обґрунтування у поєднанні із відсутністю дій, спрямованих на притягнення до відповідальності осіб, які причетні до злочинів проти Сергія Стерненка, може вказувати на упередженість та необ’єктивність слідства,

– додають парламентарі.

Нардепи також звернули увагу на тиск у справі з боку окремих посадовців із керівництва Офісу Генпрокурора на старшого з групи прокурорів. Про це останній написав відповідну заяву.

"Посягання на конституційні права і свободи особи є неприпустимим. Вважаємо, що отримане Сергієм Стерненко повідомлення про підозру є безпідставним. Закликаємо Службу безпеки України та Офіс Генерального прокурора провести комплексний аналіз усіх наявних судово-медичних та інших експертиз у цій справі, уникати тверджень та дій, що порушують презумпцію невинуватості", – кажуть у ТСК.

Справа Стерненка: коротко