В парламенте заблокировали подписание законопроекта №2194. Он позволяет передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность. Инициатива нужна, чтобы завершить земельную реформу.

В Раду уже внесли 12 постановлений об отмене результатов голосования за законопроект. Их уже рассмотрел комитет по вопросам регламента.

Ранее Рада одобрила законопроект о рынке земли и разблокировала свою работу

Выводы комитета

Комитет одобрил выводы относительно постановлений и рекомендовал парламенту определиться, проголосовав за принятие или отклонение.

Если постановления отклонят, законопроект смогут подписать глава Верховной рады Дмитрий Разумков и президент Владимир Зеленский.

Что известно о законопроекте

Инициатива является одним из элементов земельной реформы. Она предусматривает изменения в Земельном кодексе и других законодательных актах относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений, в частности, передачи земель в собственность общин.

Законопроект должен реформировать управление в сфере земельных отношений, а также упрощенный доступ населения и бизнеса к земле – отмена лишних разрешений и тому подобное.

Рада одобрила законопроект 28 апреля. Его поддержали 284 нардепа.

Обратите внимание! В марте – апреле работа парламента фактически была заблокирована. Все из-за тысяч правок к земельным законопроектам.

Земельная реформа / Инфографика 24 канала