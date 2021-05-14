В Раде заблокировали подписание одного из законопроектов земельной реформы
В парламенте заблокировали подписание законопроекта №2194. Он позволяет передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность. Инициатива нужна, чтобы завершить земельную реформу.
Источник:Верховная Рада
В Раду уже внесли 12 постановлений об отмене результатов голосования за законопроект. Их уже рассмотрел комитет по вопросам регламента.
Ранее Рада одобрила законопроект о рынке земли и разблокировала свою работу
Выводы комитета
Комитет одобрил выводы относительно постановлений и рекомендовал парламенту определиться, проголосовав за принятие или отклонение.
Если постановления отклонят, законопроект смогут подписать глава Верховной рады Дмитрий Разумков и президент Владимир Зеленский.
Что известно о законопроекте
- Инициатива является одним из элементов земельной реформы. Она предусматривает изменения в Земельном кодексе и других законодательных актах относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений, в частности, передачи земель в собственность общин.
- Законопроект должен реформировать управление в сфере земельных отношений, а также упрощенный доступ населения и бизнеса к земле – отмена лишних разрешений и тому подобное.
- Рада одобрила законопроект 28 апреля. Его поддержали 284 нардепа.
Поделиться новостью