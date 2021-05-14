У парламенті заблокували підписання законопроєкту №2194. Він дозволяє передати землі за межами населених пунктів у комунальну власність. Ініціатива потрібна, щоб завершити земельну реформу.

До Ради вже внесли 12 постанов стосовно скасування результатів голосування за законопроєкт. Їх вже розглянув комітет з питань регламенту.

Раніше Рада схвалила законопроєкт про ринок землі й розблокувала свою роботу

Висновки комітету

Комітет ухвалив висновки щодо постанов та рекомендував парламенту визначитися, проголосувавши за прийняття чи відхилення.

Якщо постанови відхилять, законопроєкт зможуть підписати глава Верховної ради Дмитро Разумков та президент Володимир Зеленський.

Що відомо про законопроєкт

Ініціатива є одним з елементів земельної реформи. Вона передбачає зміни до Земельного кодексу та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин, зокрема, передачі земель у власність громад.

Законопроєкт має реформувати управління у сфері земельних відносин, а також спрощений доступ населення та бізнесу до землі – скасування зайвих дозволів тощо.

Рада схвалила законопроєкт 28 квітня. Його підтримали 284 нардепи.

Зверніть увагу! У березні – квітні робота парламенту фактично була заблокованою. Все через тисячі правок до земельних законопроєктів.



Земельна реформа / Інфографіка 24 каналу