Об этом сообщила нардеп Ольга Совгиря в соцсетях. Она отметила, что Россия так действует, чтобы не допустить реализации евроатлантических стремлений Украины.
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Рада будет голосовать за обращение безотлагательно
Обращение может быть проголосовано парламентом безотлагательно, вероятно, завтра,
– отметила Совгиря.
В проекте предлагают признать, что требования России к международным партнерам – касаемо препятствования евроатлантическим стремлениям Украины – являются нарушением как украинского, так и международного законодательства.
Что нарушает Россия своими "ультиматумами":
- Конституцию и законодательство Украины;
- основные принципы и нормы международного права, Устава Организации Объединенных Наций, Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, итогового документа совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе,
- Будапештский меморандум,
- Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН и другие международно-правовые акты.
На заседании фракции "слуги народа" заслушают Резникова и Залужного
Отметим, что вечером 24 января на заседание фракции "Слуга народа" пригласили главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и министра обороны Алексея Резникова. Также главу Минобороны и министра иностранных дел пригласят на закрытую встречу с руководством парламента.
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Президент из-за угроз на границе собирает СНБО: коротко
- Президент Зеленский на 24 января созвал новое заседание СНБО.
- Будут рассматривать вопросы мер по обеспечению нацбезопасности от внутренних и внешних угроз.
- Также обсудят текущее положение дел в экономике, энергетике, противодействии пандемии коронавируса.
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Текст публикации Ольги Совгири:
В Верховной Раде зарегистрирован проект Постановления об Обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Европейскому Парламенту, правительствам и парламентам иностранных государств и парламентским ассамблеям международных организаций относительно неприемлемости военного шантажа в отношении Украины со стороны Российской Федерации, которую она осуществляет с целью недопущения реализации европейских и евроатлантических стремлений Украины.