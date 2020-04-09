Раде рекомендуют разрешить Нагцвардии проверять личные вещи и задерживать людей
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрел законопроект о юридическом совершенствование деятельности сотрудников Нацгвардии. По результатам рассмотрения комитет рекомендовал парламенту принять его.
Законопроєкт пропонує посилити правоохоронні функції Національної гвардії, зазначаєть у повідомленні апарату Верховної Ради.
До слова Нацгвардію задіяли у боротьбі з коронавірусом в Україні
Що передбачає законопроєкт
Він передовсім надає цілу низку нових повноважень співробітникам Національної гвардії. Здебільшого вони стосуються саме правоохоронної, а не військової діяльності НГУ:
- скаладання протоколів про адміністративні правопорушення;
- перевірка особистих речей громадян;
- конфіскація забороненої символіки чи зброї;
- передавати протоколи про адміністративні правопорушення на орозгляд судів;
- затримувати осіб, яких підозрюють у скоєнні адміністративних правопорушень;
- вести фото-, відео- й аудіофіксацію правопорушень.
Що варто знати про Нацгвардію?Нацгвардія – українське військове формування з правоохоронними функціями. Особливість НГУ полягає у тому, що вона є чимось середнім між військом і поліцією.
Бійці Нацгвардії виконують як бойові завдання з захисту держави, так і стежать за правопорядком всередині України.
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