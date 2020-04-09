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      Раді рекомендують дозволити Нагцвардії перевіряти особисті речі і затримувати людей

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      Комітет рекомендував Раді посилити правоохоронні функції Нацгвардії / ukrinform.ua

      Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності розглянув законопроєкт про юридичне вдосконалення діяльності працівників Нацгвардії. За результатами розгляду комітет рекомендував парламенту схвалити його.

      Законопроєкт пропонує посилити правоохоронні функції Національної гвардії, зазначаєть у повідомленні апарату Верховної Ради.

      До слова Нацгвардію задіяли у боротьбі з коронавірусом в Україні

      Що передбачає законопроєкт

      Він передовсім надає цілу низку нових повноважень співробітникам Національної гвардії. Здебільшого вони стосуються саме правоохоронної, а не військової діяльності НГУ:

      • скаладання протоколів про адміністративні правопорушення;
      • перевірка особистих речей громадян;
      • конфіскація забороненої символіки чи зброї;
      • передавати протоколи про адміністративні правопорушення на орозгляд судів;
      • затримувати осіб, яких підозрюють у скоєнні адміністративних правопорушень;
      • вести фото-, відео- й аудіофіксацію правопорушень.

      Що варто знати про Нацгвардію?Нацгвардія – українське військове формування з правоохоронними функціями. Особливість НГУ полягає у тому, що вона є чимось середнім між військом і поліцією.

      Бійці Нацгвардії виконують як бойові завдання з захисту держави, так і стежать за правопорядком всередині України.

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Законодавство Нацгвардія
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