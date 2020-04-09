Раді рекомендують дозволити Нагцвардії перевіряти особисті речі і затримувати людей

Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності розглянув законопроєкт про юридичне вдосконалення діяльності працівників Нацгвардії. За результатами розгляду комітет рекомендував парламенту схвалити його.

Законопроєкт пропонує посилити правоохоронні функції Національної гвардії, зазначаєть у повідомленні апарату Верховної Ради.

До слова Нацгвардію задіяли у боротьбі з коронавірусом в Україні

Що передбачає законопроєкт

Він передовсім надає цілу низку нових повноважень співробітникам Національної гвардії. Здебільшого вони стосуються саме правоохоронної, а не військової діяльності НГУ:

скаладання протоколів про адміністративні правопорушення;

перевірка особистих речей громадян;

конфіскація забороненої символіки чи зброї;

передавати протоколи про адміністративні правопорушення на орозгляд судів;

затримувати осіб, яких підозрюють у скоєнні адміністративних правопорушень;

вести фото-, відео- й аудіофіксацію правопорушень.

Що варто знати про Нацгвардію?Нацгвардія – українське військове формування з правоохоронними функціями. Особливість НГУ полягає у тому, що вона є чимось середнім між військом і поліцією.



Бійці Нацгвардії виконують як бойові завдання з захисту держави, так і стежать за правопорядком всередині України.