09:32
20 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Нацгвардію задіяли у боротьбі з коронавірусом в Україні

      - Читать новость на русском
      Нацгвардію залучать до боротьби з коронавірусом

      Режим надзвичайної ситуації введено у трьох областях: Київській, Житомирській, Чернівецькій. У зв'язку з поширенням епідемії коронавірусу в Україні, військовослужбовці Національної гвардії залучені до проведення обмежувальних карантинних заходів.

      Гвардійці почали нести службу спільно з працівниками поліції на пересувних мобільних та стаціонарних постах у населених пунктах на території України. Про це повідомила пресслужба Національної гвардії України.

      Читайте також Порушення умов карантину: з 20 березня поліція посилить заходи

      Для контролю ситуації та недопущення поширення коронавірусної інфекції Covid-19 здійснюються превентивні заходи на в'їздах до Києва, Вінниці, у Дніпрі, Черкасах, в населених пунктах Ямпільського району Вінницької області. Діють 8 стаціонарних постів з представниками поліції та військовослужбовцями Нацгвардії.

      Представники Нацгвардії зазначили, що основною метою є підтримка громадської безпеки та забезпечення проведення обмежувально-карантинних заходів. Зокрема, правоохоронці контролюватимуть пасажироперевізників щодо дотримання ними обмежень здійснення перевезень на час карантину.

      За минулу добу правоохоронці склали 270 адмінпротоколів про порушення правил щодо карантину людей.

      карантин порушення
      Порушення карантину в Україну / Фото npu.gov.ua

      Також з 16 березня військовослужбовці Дніпровського полку охорони громадського порядку Національної гвардії України несуть службу з охорони і забезпечення безпеки на об’єкті обсервації у передмісті Дніпра. Наразі там перебувають громадяни України, які повернулися з-за кордону.

      карантин штраф
      Що загрожує за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу

      Тарифи на газ у березні 2020: скільки заплатять українці
      сьогодні
      Автор: Марина Васильєва
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Здоров'я Нацгвардія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 08:40 Коронавірус: симптоми у людей, профілактика та як намагаються лікувати Covid-2019
      Анастасія Кушпіт
      сьогодні , 08:40 Гігієна має стати культом в нинішніх реаліях
      Мирослава Ґонґадзе
      19 березня , 11:00 "Биток" зі США чи нове авто з салону?
      19 березня , 12:07 Онлайн-концерти, які можна подивитись на карантині (оновлюється)
      сьогодні , 07:23 Наслідки коронавірусу: які галузі в Україні очікує економічна криза
      Інна Жолобович
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук