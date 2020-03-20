Нацгвардію задіяли у боротьбі з коронавірусом в Україні

Режим надзвичайної ситуації введено у трьох областях: Київській, Житомирській, Чернівецькій. У зв'язку з поширенням епідемії коронавірусу в Україні, військовослужбовці Національної гвардії залучені до проведення обмежувальних карантинних заходів.

Гвардійці почали нести службу спільно з працівниками поліції на пересувних мобільних та стаціонарних постах у населених пунктах на території України. Про це повідомила пресслужба Національної гвардії України.

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Для контролю ситуації та недопущення поширення коронавірусної інфекції Covid-19 здійснюються превентивні заходи на в'їздах до Києва, Вінниці, у Дніпрі, Черкасах, в населених пунктах Ямпільського району Вінницької області. Діють 8 стаціонарних постів з представниками поліції та військовослужбовцями Нацгвардії.

Представники Нацгвардії зазначили, що основною метою є підтримка громадської безпеки та забезпечення проведення обмежувально-карантинних заходів. Зокрема, правоохоронці контролюватимуть пасажироперевізників щодо дотримання ними обмежень здійснення перевезень на час карантину.

За минулу добу правоохоронці склали 270 адмінпротоколів про порушення правил щодо карантину людей.



Порушення карантину в Україну / Фото npu.gov.ua

Також з 16 березня військовослужбовці Дніпровського полку охорони громадського порядку Національної гвардії України несуть службу з охорони і забезпечення безпеки на об’єкті обсервації у передмісті Дніпра. Наразі там перебувають громадяни України, які повернулися з-за кордону.



Що загрожує за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу