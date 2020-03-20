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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Нацгвардию задействовали в борьбе с коронавирусом в Украине

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      Режим чрезвычайной ситуации введен в трех областях: Киевской, Житомирской, Черновицкой. В связи с распространением эпидемии коронавируса в Украине военнослужащие Национальной гвардии привлечены к проведению ограничительных карантинных мероприятий.

      Гвардейцы начали нести службу совместно с сотрудниками полиции на передвижных мобильных и стационарных постах в населенных пунктах на территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба Национальной гвардии Украины.

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      Для контроля ситуации и недопущения распространения коронавирусной инфекции Covid-19 осуществляются превентивные меры на въездах в Киев, Винницу, в Днепре, Черкассах, в населенных пунктах Ямпольского района Винницкой области. Действуют 8 стационарных постов с представителями полиции и военнослужащими Нацгвардии.

      Представители Нацгвардии отметили, что основной целью является поддержка общественной безопасности и обеспечение проведения ограничительно-карантинных мероприятий. В частности, правоохранители будут контролировать пассажироперевозчиков относительно соблюдения ими ограничений осуществления перевозок на время карантина.

      За прошедшие сутки правоохранители составили 270 админпротоколов о нарушении правил карантина людей.

      карантин порушення
      Нарушение карантина в Украине / Фото npu.gov.ua

      Также с 16 марта военнослужащие Днепровского полка охраны общественного порядка Национальной гвардии Украины несут службу по охране и обеспечению безопасности на объекте обсервации в пригороде Днепра. Сейчас там находятся граждане Украины, которые вернулись из-за границы.

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      Автор: Марина Васильева
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Здоровье Нацгвардія
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