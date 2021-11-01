Соберутся нардепы на работу в 16:00. Соответствующее распоряжение уже обнародовано в парламенте, подписал его спикер Руслан Стефанчук.
Ранее Зеленский созывает внеочередное заседание Рады для рассмотрения медицинских вопросов
Нардепы рассмотрят наказание за подделывание сертификатов о прививках
Часть законопроектов касается противодействия распространению коронавируса в Украине. В частности, политики могут проголосовать за соответствующее постановление парламента.
Также на рассмотрении будет законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс: о наказании за подделку ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации.
Какие законопроекты будут рассматривать:
- Законопроект о внесении изменений в законодательные акты в отношении Национального агентства по обеспечению качества высшего образования.
- Проект закона об использовании имущества ликвидированных коммунальных учреждений среднего образования в сельской местности.
- Внесение изменений в Кодекс административного судопроизводства.
- Внесение изменений в Бюджетный кодекс о зачислении акцизного налога из реализации субъектами хозяйствования табачных изделий.
- Внесение изменений в закон "О лекарственных средствах" о госрегистрации лекарственных средств под обязательства.
- Проект постановления Верховной Рады по противодействию распространения коронавируса.
- Внесение изменений в Уголовный Кодекс об ответственности за подделку документов о проведении прививок.
- Внесение изменений в некоторые законы по усовершенствованию сферой управления сферой здравоохранения.
- Законопроект об усовершенствовании Единого реестра ветеранов войны и введении электронного удостоверения ветерана.
- Внесение изменений по внедрению на рынке природного газа учета и расчетов по объему газа в единицах энергии.
- Внесение изменений в "Закон о политических партиях в Украине".
- Внесение изменений в "Закон о реабилитации лиц с инвалидностью".
Распоряжение подписал Стефанчук / Фото Верховной Рады
Нардепы смогут изменить календарный план сессии
По словам спикера Руслана Стефанчука, нардепы могут изменить календарный план сессии и провести с 16 ноября три пленарных недели подряд. Причина – в комитетах накопилось много важных законопроектов. Стефанчук дал поручение регламентному комитету рассмотреть этот вопрос,