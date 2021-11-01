Соберутся нардепы на работу в 16:00. Соответствующее распоряжение уже обнародовано в парламенте, подписал его спикер Руслан Стефанчук.

Ранее Зеленский созывает внеочередное заседание Рады для рассмотрения медицинских вопросов

Нардепы рассмотрят наказание за подделывание сертификатов о прививках

Часть законопроектов касается противодействия распространению коронавируса в Украине. В частности, политики могут проголосовать за соответствующее постановление парламента.

Также на рассмотрении будет законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс: о наказании за подделку ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации.

Какие законопроекты будут рассматривать:

  • Законопроект о внесении изменений в законодательные акты в отношении Национального агентства по обеспечению качества высшего образования.
  • Проект закона об использовании имущества ликвидированных коммунальных учреждений среднего образования в сельской местности.
  • Внесение изменений в Кодекс административного судопроизводства.
  • Внесение изменений в Бюджетный кодекс о зачислении акцизного налога из реализации субъектами хозяйствования табачных изделий.
  • Внесение изменений в закон "О лекарственных средствах" о госрегистрации лекарственных средств под обязательства.
  • Проект постановления Верховной Рады по противодействию распространения коронавируса.
  • Внесение изменений в Уголовный Кодекс об ответственности за подделку документов о проведении прививок.
  • Внесение изменений в некоторые законы по усовершенствованию сферой управления сферой здравоохранения.
  • Законопроект об усовершенствовании Единого реестра ветеранов войны и введении электронного удостоверения ветерана.
  • Внесение изменений по внедрению на рынке природного газа учета и расчетов по объему газа в единицах энергии.
  • Внесение изменений в "Закон о политических партиях в Украине".
  • Внесение изменений в "Закон о реабилитации лиц с инвалидностью".

Верховна Рада - 2 листопада 2021

Верховна Рада 2 листопада
Распоряжение подписал Стефанчук / Фото Верховной Рады

Нардепы смогут изменить календарный план сессии

По словам спикера Руслана Стефанчука, нардепы могут изменить календарный план сессии и провести с 16 ноября три пленарных недели подряд. Причина – в комитетах накопилось много важных законопроектов. Стефанчук дал поручение регламентному комитету рассмотреть этот вопрос,