Политики будут рассматривать важные медицинские и социальные законопроекты. Об этом рассказала пресс-секретарь партии "Слуга народа" Юлия Палийчук.

Важно Правительство выделило более 100 миллионов семьям медиков, жизни которых унес COVID-19

Какие законопроекты рассмотрят нардепы

Постановление, предусматривающее допуск в Верховную Раду только по подтвержденной вакцинации или с действительным ПЦР-тестом.

Законопроект о государственной регистрации лекарственных средств под обязательства;

документ по совершенствованию системы управления сферой здравоохранения;

законопроект о функционировании Единого государственного реестра ветеранов войны и внедрение электронного удостоверения ветерана;

внесение изменений в закон "О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине" относительно приведения в соответствие с некоторыми законодательными актами;

законопроекты повестки дня.

Ситуация с коронавирусом в Украине

В Украине зафиксировали новый рекорд количества новых больных за сутки. Так, 27 октября коронавирусом заразились аж 26 тысяч человек. Больше всего – в Одесской области.

В то же время 576 больных, к сожалению, умерли, а 10 006 – выздоровели.

Сейчас красная зона карантина действует в 8 областях Украины: Херсонской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Одесской, Сумской, Ровненской и Николаевской.

Уже с 30 октября ограничения красной зоны расширят еще на 7 регионов: Житомирскую, Ивано-Франковскую, Киевскую, Луганскую, Львовскую, Хмельницкую и Черниговскую области.

Полный текст публикации Юлии Палийчук в телеграме:

Во вторник, 2 ноября ожидается созыв внеочередного заседания Верховной Рады, которое инициирует Президент Украины Владимир Зеленский для рассмотрения важных социальных и медицинских вопросов. Отдельно:

Проекта постановления №6154 о дополнительных мерах по противодействию и распространению Covid-19, которое предусматривает допуск к помещениям парламента только по подтвержденной вакцинации или с действительным ПЦР-тестом.

Законопроектов №6121 по государственной регистрации лекарственных средств под обязательства;

№5873 по совершенствованию системы управления сферой здравоохранения;

№5694 относительно функционирования Единого государственного реестра ветеранов войны и внедрения электронного удостоверения ветерана;

№4542 О внесении изменений в закон "О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине" относительно приведения в соответствие с некоторыми законодательными актами.

А также других вопросов повестки дня.