Городской голова Львова Андрей Садовый в эфире 24 Канала рассказал, что регулярно ездит в командировки, чтобы привлечь дополнительные средства в бюджет города. Во время таких встреч, форумов и конференций он ведет переговоры с чиновниками, чтобы заключать выгодные для Львова соглашения.

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Сколько инвестиций принесли в бюджет последние поездки?

Он добавил, что во время последней поездки в Рим город заключил соглашения на сумму более 22 миллионов евро. Европейский банк реконструкции и развития инвестирует дополнительные средства в очистные сооружения Львова, поскольку часть стоков попадает в Балтийское море.

Гоняю всех пинками. Потому что каждая поездка – это 500 тысяч, это миллион долларов, и все это идет в бюджет города. Город имеет с этого профит. Если сидишь на одном месте – что ты высидишь? Имеешь призвание идти воевать – иди воюй. Имеешь призвание быть полезным – будь полезным,

– сказал Андрей Садовый.

Кроме того, он подписал еще одно соглашение с министром иностранных дел Литвы по реконструкции части Координационного центра по психическому здоровью MentalHealth. Инвестиции составляют 650 тысяч евро. Для этого, по словам Садового, он провел переговоры с большим количеством послов и членов правительств разных стран, получив новые международные контакты.