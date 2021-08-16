Инцидент произошел в селе Солотвино. Дети бросали животное в реку и хохотали. При этом они выкрикивали, что "собака не умеет плавать".

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Женщина, которая обнародовала видео, подчеркнула, что будет писать заявление в полицию о жестоком обращении с животными. Также выясняют информацию, что сейчас с собакой.

Дети жестоко бросали собаку в реку, смотрите видео:

Как реагируют пользователи сети

Украинцы возмущаются действиями подростков. Они даже называют их "бессердечными" и просят распространять видео.

"Очень жаль, что их вырастили такими бессердечными";

"За свои поступки каждый должен отвечать и отвечать по закону! Пока все это остается безнаказанным, люди ничего не бояться и будут продолжать издеваться над животными";

"А что дальше будет? Такая жестокость";

"Это шок".

Как в Украине наказывают за жестокое обращение с животными

В Украине действует закон "О защите животных от жестокого обращения". Он предусматривает наказание за издевательство над животными.

За побои или издевательства наказывают штрафом от 3400 до 5100 гривен с конфискацией животного, если его жизни есть угроза.

В случае коллективных издевательств или повторного нарушения – штраф увеличивается от 5100 гривен до 8500 гривен. Также могут применить админарест до 15 суток с конфискацией животного в случае необходимости.

За особую жестокость могут дать до 8 лет тюрьмы.

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