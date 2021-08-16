Інцидент стався у селі Солотвин. Діти кидали тварину у річку та реготали. При цьому вони викрикували, що "собака не вміє плавати".
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Жінка, що оприлюднила відео, наголосила, що писатиме заяву в поліцію стосовно жорстокого поводження з тваринами. Також з'ясовують інформацію, що зараз із собакою.
Діти жорстоко кидали собаку у річку, дивіться відео:
Як реагують користувачі мережі
Українці обурюються діями підлітків. Вони навіть називають їх "безсердечними" та просять поширювати відео.
- "Дуже шкода, що їх виростили такими безсердечними";
- "За свої вчинки кожен повинен відповідати і відповідати за законом! Поки все це залишається безкарним, люди нічого не боятися і будуть продовжувати знущатися з тварин";
- "А що далі буде? Така жорстокість";
- "Це шок".
Як в Україні карають за жорстоке поводження з тваринами
В Україні діє закон "Про захист тварин від жорстокого поводження". Він передбачає покарання за знущання з тварин.
- За побої чи знущання карають штрафом від 3400 до 5100 гривень з конфіскацією тварини, якщо її життю є загроза.
- У разі колективних знущань чи повторного порушення – штраф збільшується від 5100 гривень до 8500 гривень. Також можуть застосувати адмінарешт до 15 діб з конфіскацією тварини в разі потреби.
- За особливу жорстокість можуть дати до 8 років в'язниці.
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